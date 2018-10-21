وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن مدفعية القوات الشرعية دكت المواقع الأمامية لميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين وشلت قدرتها على العودة إلى تلك المواقع في "جبل البياض" بجبهة الملاجم.

وأكدت المصادر أن الميليشيات خسرت العشرات من أفرادها الذين سقطوا بين قتيل وجريح على إثر القصف المدفعي المكثف للقوات الشرعية على مواقعها.

وكشفت المصادر ذاتها عن تأهب قوات الجيش الوطني لاقتحام ما تبقى من مديرية الملاجم، واستعادة السيطرة عليها، بعدما أصبحت تلك المواقع تمنحها سيطرة على الجزء الأخير من المديرية.

وكانت مرتفعات الملاجم المفتوحة والعالية، وفقا للمصدر، تشكل تحدّيا كبيرا أمام تقدم القوات الحكومية التي تحكم سيطرتها على نحو 80 بالمئة من تلك الجبال.

وبسقوط الملاجم في قبضة الجيش الوطني بشكل كامل، يصبح الطريق إلى تحرير البيضاء سالكا بحكم السيطرة النارية التي سيتمتع بها الجيش من فوق مرتفعات الملاجم.

وتحيط بهذه المرتفعات جغرافيا منخفضة يسهل على الجيش التقدم باتجاهها تحت غطاء ناري.