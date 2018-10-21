وقال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن قرار إعادة فتح المعبرين "جاء بعد تراجع أعمال العنف في غزة خلال نهاية الأسبوع وجهود حركة حماس لاحتواء" المتظاهرين.

وتجددت حدة التوتر في القطاع الأسبوع الماضي بعد سقوط صاروخين داخل إسرائيل أطلقتا من غزة، وردت إسرائيل حينها بقصف مواقع في القطاع، مما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.

وأصيب 130 فلسطينيا برصاص إسرائيلي خلال احتجاجات قرب الحدود يوم الجمعة الماضي، لكن الاحتجاجات كانت صغيرة نسبيا بالنظر إلى احتجاجات سابقة شهدت مشاركة نحو 30 ألف شخص.

وعززت إسرائيل، الخميس الماضي، نشر القوات المدرعة على حدود غزة بعد يوم من سقوط أحد الصاروخين على منزل جنوبي إسرائيل، إذ هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بإجراء شديد القوة" إذا استمرت الهجمات.

وبدأت الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية على الحدود في 30 مارس، للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وحق العودة للأراضي التي أجبروا على الهجرة منها عام 1948.