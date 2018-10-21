أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، ليل الأحد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم جاء في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 45 مقعدا.