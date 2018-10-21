وأشادت الجامعة العربية بالتحقيقات التي أجرتها السعودية حتى الآن، "التي تشير إلي حرص خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في القضية التي شغلت الرأي العام، وعلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."

وأعربت الأمانة العامة في بيان، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحافي السعودي، مشددة على ما جاء في بيانها الصادر عنها في 14 من الشهر الجاري بشأن رفض تسييس هذه القضية، أو استغلالها من قبل أي طرف، بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو إجراءات أحاديةً في أي صورة من الصور ضد، والتي تظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. بحسب البيان.

وبعد أن أكدت التحقيقات السعودية وفاة خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، أوقفت النيابة العامة السعودية 18 شخصا من الجنسية السعودية على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.

ووجّه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.