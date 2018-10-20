وكشف غرق شوارع الدوحة عن ضعف البنية التحتية لدولة قطر، وهو ما جعلها عرضة للغرق السريع مع بداية موسم تساقط الأمطار.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا "تويتر" بفيديوهات ترصد غرق السيارات والمنازل ومراكز التسوق بالمياه، وغرد مواطنون قطريون بصور ترصد الحالة السيئة التي وصلت إليها بعض الشوارع.

ودشن القطريون هاشتاغي "أمطار قطر" و"الدوحة تغرق" لرصد الخسائر المترتبة على سقوط الأمطار الغزيرة والسيول والتحذير من ارتفاع منسوب المياه في شوارع معينة، ومناطق أخرى تجعل من السير فيها مستحيلا.

وغرد أحد رواد "تويتر" قائلا: "الانشغال بتخريب بلاد المسلمين أنسى نظام الحمدين إصلاحات البنية التحتية الله يلطف بحال الشعب المسكين"، وفى نفس السياق قال آخر: "صرفو فلوسهم على التفرقة والإرهاب وبناء الملاعب ونسيو يسوون تصريف للمياه !!كان الله في عون الشعب القطري".

وغرد بعض رواد "تويتر" بفيديوهات ترصد غرق ملاعب جديدة تم بناؤها خصيصا لاستقبال كأس العالم 2022، مستنكرين أن يكون حال الملاعب الجديدة التي تم بناءها بهذا السوء.

وقال أحد المدونين على "تويتر": "أغلب الشوارع على هذه الحالة وتجعل تنقل السيارات شبه مستحيل"، وغرد آخر: "الأنفاق غرقت في الدوحة فاستغلها البعض للسباحة".