وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس، "قتل 28 عنصرا من تنظيم داعش في غارات شنها التحالف الدولي على بلدة هجين وأطرافها خلال اليوم ومنتصف الليل، كما قتل سبعة آخرين خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية" التي تشن هجوما بدعم من التحالف على المنطقة منذ الشهر الماضي.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يعط المتحدث باسم التحالف أي تعليق حتى الآن.

ويتدخل التحالف الدولي لمكافحة الإرهابيين الذي تقوده الولايات المتحدة دعما لقوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربي، التي أطلقت في 10 سبتمبر المرحلة الأخيرة من هجومها الهادف إلى طرد تنظيم داعش من شرق سوريا.

وتجري العملية في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق. ويستهدف الهجوم الجيب الأخير الذي يسيطر عليه الإرهابيون على الضفة الشرقية لنهر الفرات، في منطقة غير بعيدة من الحدود العراقية.

وفي تلك المنطقة قتل 41 مدنيا بينهم عشرة أطفال في ضربات جوية للتحالف نفذت الخميس والجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ 10 سبتمبر أوقعت المعارك 414 قتيلا في صفوف الإرهابيين و227 مقاتلا من قوات سوريا الديموقراطية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.