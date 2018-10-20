وكانت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي رصدت انطلاق الصاروخين باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة فتم اعتراضهما وتدميرهما في مناطق خالية دون وقوع خسائر مادية أو إصابات .

يأتي ذلك بعدما قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مؤخرا قرية الغليفقة التابعة لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة والمحررة حديثا بصاروخ باليستي "إيراني الصنع" راح ضحيته طفل يمني وأصيب عشرات المدنيين بجراح.

ويكشف استخدام الحوثيين للصواريخ الباليسية في استهداف المدنيبن استمرار تسليح إيران للميليشيات الحوثية في اليمن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إضافة إلى أسلحة أخرى بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات الانقلابية وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويشير استهداف الحوثيين للمناطق اليمنية المأهولة بالسكان بالصواريخ الباليستية إلى استمرارها في استخدام المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة ما يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة .