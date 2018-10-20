وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أنه "جرى الإفراج خلال الليل عن 6 مختطفين ومختطفات من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي"، هم سيدتان وأربعة أطفال، في "أولى خطوات تنفيذ كامل صفقة" تم التوصل إليها مع النظام تقضي بتسليم "أكثر من 60 معتقلة لدى قوات النظام طالب التنظيم بهن"، إضافة إلى حصوله على مبلغ 27 مليون دولار.

وبحسب المرصد، فقد جرى تنفيذ الصفقة "بالتزامن مع تسليم معتقلات لدى النظام للتنظيم، كبادرة حسن نية من الطرفين، ومن المرتقب خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، أن تجري عملية الإفراج عن كافة مختطفي ومختطفات السويداء، مقابل تسليم المبلغ المتفق عليه وتسليم المعتقلات".

وكان التنظيم قد اختطف الرهائن خلال هجمات الأربعاء الدامي على السويداء وريفها في 25 من شهر يوليو الماضي، وأوقع أكثر من 250 قتيلا في المنطقة التي بقيت إلى حد كبير بمنأى عن النزاع السوري، منذ اندلاعه في العام 2011.

وإثر عملية الخطف، تولت روسيا بالتنسيق مع الحكومة السورية التفاوض مع التنظيم. كما شكلت عائلات المخطوفين مع ممثلين للمرجعيات الدينية وفداً محلياً للتفاوض. إلا أن جميع المساعي بقيت متعثرة.

وقام أقرباء الرهائن بتظاهرات واعتصموا أمام مبنى المحافظة في مدينة السويداء مطالبين الحكومة بالتدخل لإطلاق سراح المخطوفين.