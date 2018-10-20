وقالت وكالة الأنباء السعودية: "بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان... إلى خادم الحرمين الشريفين... عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها ، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك."

وأضاف المرسوم الملكي: "صدر أمر خادم الحرمين الشريفين... بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم : صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، ومعالي الدكتور / مساعد العيبان ، ومعالي الدكتور / إبراهيم العساف ، ومعالي رئيس الديوان الملكي ، ومعالي وزير الخارجية ، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة ، ومعالي رئيس أمن الدولة ، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه."