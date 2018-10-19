وبحسب المسماري، "أكد المجتمعون على ما جاء في الاجتماعات السابقة التي اتفق فيها على أن القيادة العامة بقيادة القائد العام المشير أركان خليفة أبوالقاسم حفتر هي الواجهة الرئيسية للجيش الوطني الليبي".

كما جرى الاتفاق على تشكيل مجالس القيادة الثلاثة، وهي مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة.

وأضاف المسماري، أن المجتمعين اتفقوا على الهيكل التنظيمي، والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة، وكذلك على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة الميليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية.

وأوضح أنه لم تتم مناقشة أي مستجدات، أو مبادرة جديدة، مثل ما يشاع في وسائل الأعلام كتشكيل مجلس عسكري وطرح أسماء لعضويته.