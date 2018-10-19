وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، في تصريحات صحفية عقب عودته من واشنطن، إن الولايات المتحدة أبدت استعدادها للتعاون مع السودان في المجال العسكري، وتعزيز أمن وسلامة الإقليم.

وأشار عبدالمعروف، الذي شارك بدعوة من واشنطن في معرض اتحاد الجيش الأميركي، ومؤتمر التطرف العنيف، إلى أن تدشين عمل الملحقية العسكرية السودانية بواشنطن بعد انقطاع دام لأكثر من 25 عاماً، يعد واحدا من نجاحات زيارته لجهة تعزيزها سبل التعاون والتبادل العسكري.

وأوضح، أنه تم استعراض جهود السودان، وعلاقاته مع دول الإقليم، وإنشاء قوات مشتركة ذات تجارب ناجحة.