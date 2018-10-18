وأضاف بومبيو في ختام اجتماع مغلق مع الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الخميس، أنه من الضروري أن "نتذكر علاقات أميركا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية"، مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تفاصيل زيارته إلى السعودية وتركيا.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن أنقرة ستطلع الرياض على نتائج التحقيقات بشأن خاشقجي.

وكان ترامب قد علّق، الأربعاء، على قضية اختفاء خاشقجي قائلا إنه "سنعرف على الأرجح ما جرى للصحفي المفقود خاشقجي في نهاية الأسبوع"، رافضا الكشف إن كانت الولايات المتحدة قد أرسلت محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية خاشقجي.

وأوضح أنه "طلب تسجيلات صوتية ومصورة من تركيا بشأن خاشقجي إن وجدت"، وفق ما نقلت رويترز.





