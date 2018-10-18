وقالت مصادر عسكرية، إن طائرة التجسس، كانت تحلق في سماء مديرية الحُجَرية، وترصد مواقع اللواء 35 مدرع ومعسكراته.

في غضون ذلك، قُتِل اثنان من عناصر المليشيات بنيران الجيش الوطني في المحيط الشرقي للقصر الجمهوري شرقي مدينة تعز.

وعلى صعيد آخر، وصل إلى تعز يوم الخميس، وفد من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وبحث مع السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، سبل التعاون، والمساهمة في تقديم الخدمات المدنية والإنسانية للمحافظة.

وناقش الوفد الأممي، مع السلطات اليمنية، إمكانية تقديم الدعم الأمني والخدماتي للمحافظة، ولاسيما إمكانية فتح مكتب للأمم المتحدة بالمدينة، في ظل الوضع الذي تمر به منذ أربعة أعوام.

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني قد استعادت السيطرة في وقت سابق الخميس، على منطقة تُبَيْشِعَة، وتلة صورة غرب جبل المنعم، ومواقع أخرى، غربي تعز.

وجاءت السيطرة عقب شن قوات الجيش هجوما معاكسا على مواقع الميليشيات في جبل الحرم، مما أسفر عن تكبدها خسائر في الأرواح والعتاد.