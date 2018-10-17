وقال المتحدّث باسم الوزارة محمد زكري، إن المقاتلة اختفت عن شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق البحر قبالة سواحل بنزرت (شمال)، في إطار مناورات "مبادرة 5+5 دفاع" التي تشارك فيها خمس دول تقع جنوب البحر المتوسط (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، وخمس دول تقع شماله (فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا).

ونقلت فرانس برس عن زكري قوله إن الطيار قفز من الطائرة قبل أن تعثر عليه مروحية تونسية سالما.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن مقاتلتين وطائرة استطلاع بحرية ومروحية، شاركت في عملية البحث عن الطيار.

وترمي المناورات الجارية تحت اسم "عُقاب الحيّات 2018" إلى "اختبار استجابة أنظمة المراقبة والدفاع في المجال الجوي الغربي للبحر الأبيض المتوسط"، وكذلك تعزيز تنسيق مراكز القيادة ومواقع الرادار والطائرات الاعتراضية.