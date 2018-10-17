أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الأربعاء، إنه "سيتنحى" عن منصبه في نهاية نوفمبر المقبل، بعد أكثر من 4 سنوات من الوساطة بين فصائل المعارضة والنظام السوري.