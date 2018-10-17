أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الأربعاء، إنه "سيتنحى" عن منصبه في نهاية نوفمبر المقبل، بعد أكثر من 4 سنوات من الوساطة بين فصائل المعارضة والنظام السوري.
وأضاف دي ميستورا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أنه سيتخلى عن منصبه "لأسباب شخصية".
وأوضح أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من السلطات السورية، لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد.
وقد تم تعيين الدبلوماسي السويدي، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، موفدا للأمم المتحدة في سوريا، خلفا للجزائري الأخضر الإبراهيمي، في يوليو 2014.