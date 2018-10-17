وكان في استقبال المساعدات التي وصلت عبر طائرتين إلى مطار الغيظة، وزير الدولة اليمني محمد عبدالله كدة، وعدد من مسؤولي السلطة المحلية بالمحافظة، ورافقها فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سيباشر الفريق خلال الساعات المقبلة نقل المساعدات التي تشتمل على 20 طنا من السلال الغذائية، إلى المناطق المحاصرة من جراء الفيضانات والسيول.

وأشاد وزير الدولة اليمني، بدعم السعودية ممثلة بالمركز لإغاثة المنكوبين من جراء الإعصار، مثمنا الاستجابة السريعة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بالمحافظة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيّر قافلة برية عبر منفذ الوديعة الحدودي، تحمل على متنها 125 طنا من السلال الغذائية الأساسية للمتضررين من الإعصار، كما وزع المركز من مستودعاته في الداخل اليمني 100 خيمة و8 أطنان من السلال الغذائية و1500 بطانية و200 بساط.