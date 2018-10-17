وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 إسرائيليين أصيبوا من جراء الصاروخ ونقلوا إلى المستشفى. في المقابل، استهدفت الطائرات الإسرائيلية 3 مواقع في القطاع، لكن لم ترد تقارير أولية عن وقوع ضحايا.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فأصاب أحدهما مدينة بئر السبع في الجنوب، بينما سقط الآخر في البحر.

ويأتي إطلاق الصاروخين في وقت تتجدد التوترات بين إسرائيل والقطاع المحاصر.

وكتب الجيش الإسرائيلي على "تويتر": "عند الساعة 4:00 صباح اليوم (الأربعاء)، هرع الإسرائيليون في مدينة بئر السبع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأضاف الجيش: "سندافع عن السكان المدنيين الإسرائيليين"، ملمحا إلى أنه سيقوم بالرد. كما قالت الشرطة الإسرائيلية إن "صاروخا ضرب مدينة بئر السبع منذ لحظات، متسببا بأضرار" دون أن تحدد حجمها.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر رسمية إسرائيلية، قولها إنه "بعد تقييم الأوضاع في بلدية بئر السبع تقرر عدم فتح المدارس وإلغاء الدوام".