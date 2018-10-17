وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي لقيادة القوات المشتركة، الثلاثاء، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأكد المالكي على استمرار جهود التحالف لدعم الشعب اليمني في الداخل، ومن ضمن هذه الجهود تسليم 30 سيارة للوحدات الأمنية في محافظة المهرة، إضافة إلى 60 سيارة سلمت في وقت سابق.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح المالكي أن عمليات التحالف تشمل إعادة الاستقرار للمحافظات اليمنية بعد تحريرها، وكذلك دعم الجهود الأمنية في المحافظات سواء بما يتعلق بالتفتيش أو تهريب الأسلحة أو المخدرات.

وأشار المتحدث إلى أنه "في الفترة الماضية وصلت مستلزمات دراسية ضمن حملة (تعليمي) التي تبنتها قيادة القوات المشتركة للتحالف، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة التعليم في المملكة وبالتعاون مع وزارة التعليم في اليمن"، موضحا أن الشحنات التي تم تقديمها للأطفال والدارسين في الداخل اليمني شملت الكتب والأدوات المدرسية في محافظات مأرب والجوف وعدن.

وعن الأعمال الإنسانية للتحالف في اليمن، قال المالكي: "هناك خلية إدارة أزمة للتعامل مع إعصار (لبان) الذي يضرب بعض المحافظات اليمنية، كانت هناك بعض الأضرار المادية في محافظة المهرة، وتم تقديم المساعدات للمتضررين في المحافظة".

وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يستمر بتقديم كافة الجهود من خلال مبادرة مشروع "مسام" لإزالة الألغام بالمناطق المحررة بالداخل اليمني خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، حيث تمت إزالة أكثر من 2020 لغما كانت تهدد حياة المدنيين.

وفي جانب التطورات الميدانية، أفاد المتحدث أن قوات الجيش الوطني تواصل العمليات التعرضية الهجومية في كافة المحاور بمساندة القوات المشتركة للتحالف في الداخل اليمني، لتحرير الأراضي، وأشار إلى عمليات عسكرية في محاور حرض والملاحيظ وباقم وجبل غرة وجبل الأسود وتعز وحيفان وفرضة والبيضاء.

وقال المالكي إن قوات المقاومة المشتركة لا تزال تطوق قرية الدريهمي بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي من كافة الجهات، وأشار إلى أن "العدو محاصر داخل القرية ويقدر عددهم بحوالي 100 من مسحلي الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، ويتم الاطلاع على أي تعزيزات في اتجاهها".

وأوضح: "لا زالت قوات المقاومة المشتركة تتواجد بالقرب من كيلو 10، وتمت السيطرة على الطريق الممتد ما بين الحديدة وصنعاء من خلال الإسناد الناري"، كما أن "القوات لا تزال تتمركز في منطقة المنظر".