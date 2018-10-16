وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية واسعة في جبهات مختلفة بتعز بدعم وتنسيق مباشر مع قوات التحالف العربي.

وتهدف العملية لتحرير محافظة تعز من مليشيات الحوثي الانقلابية، وقطع خطوط الإمداد في مناطق حساسة، وشل حركتها.

وأوضحت المصادر، أن مليشيات الحوثي، تلقت خسائر بشرية كبيرة سواء في المواجهات المباشرة، أو الاستهداف المدفعي الذي دكّ تجمعاتهم في "الربيعي" و"مكائر".

وأضافت أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في محيط قرية "تُبيشِعَة" وجبل "المنعم"، تكللت بالسيطرة على "أحوال أحمد سعيد" و"جبل الحرم" وهي مواقع مطلة على قرية تبيشعة غرب جبل المنعم، ولاتزال عملية تطويق عناصر المليشيا مستمرة بهدف بسط السيطرة على جبل المنعم الاستراتيجي.