وقال المبعوث الأميركي، إن بلاده جادة في فرض العقوبات على إيران، مؤكدا عزم واشنطن ممارسة ضغوط على إيران، لوقف أنشطتها العدوانية.

وشدد برايان هوك، على أن إخراج كل القوات التي تعمل بإمرة إيران في سوريا، يمثل أولوية لواشنطن.

وأضاف: "لدينا مبادرتان تحدثان الآن في سوريا. لدينا القوات الأميركية الموجودة هناك لضمان الهزيمة التامة لداعش، وهناك دبلوماسيونا، وخاصة المبعوث الخاص لسوريا السفير جيم جيفري الذي هو معروف جدا لحكومات الشرق الأوسط، ويحظى باحترام كبير. لقد جعل إخراج إيران من سوريا أحد أهم أولوياته الدبلوماسية".

وتابع: "ففي حين يحارب جنودنا داعش لهزيمته تماما، فإن دبلوماسيتنا تسعى لتحقيق هدف إخراج كل القوات تحت القيادة الإيرانية من سوريا".

وأوضح المبعوث الأميركي الخاص، سعي واشنطن لعقد اتفاق جديد مع إيران، يشمل "مجمل سلوكها الخبيث"، قائلا إن خطأ الاتفاق الحالي أنه محصور بالنشاط النووي الإيراني.

ومضى يقول: "نسعى لتحقيق صفقة جديدة مع إيران أفضل وأكثر شمولا من الاتفاق النووي الحالي. إن خطأ الصفقة الحالية، أنها اقتصرت على البرنامج النووي فقط، فهي لا تشمل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، أو الإرهاب والهجمات الإلكترونية أو غسل الأموال أو العدوان على الممرات البحرية الدولية".

واستطرد: "نحتاج إلى التوصل إلى اتفاق يتناول السلوك الإيراني الخبيث بمجمله، وليس مجرد جانب واحد من هذا السلوك".