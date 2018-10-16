وشكر بومبيو الملك سلمان على إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن قضية اختفاء جمال خاشقجي في إسطنبول.

وجرى خلال اللقاء، الذي جرى بمكتب العاهل السعودي بقصر اليمامة في الرياض، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها. وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر اللقاء كل من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، و السفير السعودي بواشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير.

وفي الجانب الأميركي، حضر اللقاء نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، ديفيد هيل.

كما جرى خلال لقاء ولي العهد محمد بن سلمان بالوزير الأميركي استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.