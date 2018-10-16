وقالت الوكالة إن الشخصين قتلا في تجددت الاشتباكات داخل مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين في صيدا، بعد انهيار وقف لإطلاق النار كان قد تم التوصل إليه مساء الاثنين.

واستخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في المواجهات بين فتح وجماعة "أنصار الله" المتشددة، وأسفرت عن سقوط نحو 20 جريحا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن حركة فتح شنت هجمات على مراكز أنصار الله، التي حاول مقاتلوها التقدم على أكثر من محور.

وطال الرصاص مناطق في مدينة صيدا، لا سيما المحيطة بالمخيم، الأمر الذي أدى إلى شل الحركة في عدد من الشوارع الرئيسية المواجهة للمخيم.