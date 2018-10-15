وقال بيان الرئاسة، إن هادي اتخذ هذا القرار "نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية..".

كما جاء بسبب الفشل في "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة و ما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة..".

كما شمل القرار الرئاسي، تعيين سالم الخنبشي نائبا لرئيس الوزراء، مع استمرار بقية أعضاء الحكومة في أعمالهم.

وأكد هادي أن القرار يأتي "لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد".