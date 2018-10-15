وأكد المجلس على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات، التي تجريها السلطات المختصة بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، بأنه انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، فقد تابع مجلس الوزراء القضية باهتمام.

كما أعرب المجلس عن رفض دولة الكويت التام لهذه الحملة، التي تهدف إلى الإساءة للمملكة والنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

وأكد المجلس "تضامنه ووقوفه معها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة الشقيقة والإساءة إلى مكانتها المعهودة".

وعبر عن تقديره العميق للدور الايجابي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار على كافة الاصعدة العربية والإسلامية والدولية.