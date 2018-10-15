وأوضح تقرير صادر عن المكتب الأممي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الخاطفة منذ 19 سبتمبر الماضي، أضرت بحوالي 24 ألفاً في ولاية القضارف، وأفاد بأن الأمطار والفيضانات أثرت في المدارس والفصول الدراسية، وتضرر نحو 33 ألف طالب في 95 مدرسة بجميع أنحاء السودان.

وأضاف التقرير أن بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة زارت مؤخراً المناطق المتأثرة بولاية القضارف، لتقييم الاحتياجات الإنسانية، وأعلنت عن فجوات في إمدادات المأوى في حالات الطوارئ واللوزام المنزلية الأساسية.

وذكر المكتب الأممي أن منظمة اليونيسف وزعت إمدادات تعليمية في 23 مدرسة تضررت بشدة بالفيضانات، استفاد منها 11 ألفاً و300 طالب، مبينًا أن هناك خطط جارية لإعادة التأهيل أو بناء 33 قاعة دراسية شبه دائمة في المدارس المتضررة.