أبوظبي - سكاي نيوز عربية أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيه عن شكره لأردوغان على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك، لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد الملك سلمان، حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة.
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة، والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصه على تعزيزها وتطويرها.