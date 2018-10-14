وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الجيش اقترب من منزل زعيم الميليشيات حسين الحوثي مسافة 6 كم.

ويأتي هذا التقدم الجديد والسريع في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الجيش اليمني من استعادة عدد من المواقع الاستراتيجية، إثر هجوم مباغت شنته على تجمعات للميليشيات، في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وذكرت مصادر عسكرية، وأخرى ميدانية، أن التقدم الجديد في كتاف جاء بعد هجوم خاطف شنته وحدات من قوات الشرعية، على مواقع تمركز الميليشيات في عدد من جبال وقرى كتاف، وانتهى بتحرير كامل المواقع المستهدفة.

وبينما قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي في المواجهات، فر العدد الأكبر منهم، تاركين مواقعهم بما فيها من أسلحة وعتاد، وأعداد كبيرة من الألغام الفردية متنوعة الأحجام والأشكال في طرقات ومزارع المنطقة، حيث باشرت فرق هندسية مختصة بنزعها على الفور.

يذكر أن مديرية كتاف البقع تحد نجران السعودية، كما ترتبط جغرافيا بمحافظة الجوف ومنطقة حرف سفيان، أحد معاقل الميليشيات في محافظة عمران.

وتضم المديرية أحد أهم المنافذ التي تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية، وهو منفذ البقع الذي حرر في 2016.

وتزامن التقدم الميداني في كتاف مع قصف جوي ومدفعي مكثف لقوات التحالف العربي على مواقع المتمردين في صعدة، خصوصا في شدا وباقم ورازح.