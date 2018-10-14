وقالت متحدثة باسم الحكومة الأردنية والتلفزيون الرسمي السوري إنه سيعاد، الاثنين، فتح المعبر الحدودي.

وأضافت جمانة غنيمات أن "معبر جابر-نصيب الحدودي بين البلدين الشقيقين يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا، وعبرهما إلى العديد من الدول".

وقطع إغلاق معبر نصيب في عام 2015 ممرا تجاريا شديد الأهمية، كانت تعبره يوميا مئات الشاحنات، في حركة تجارية تقدر قيمتها السنوية بعدة مليارات من الدولارات.

واستعادت دمشق السيطرة على المعبر من أيدي المعارضة المسلحة في يوليو الماضي.

وتأمل الحكومة السورية في أن تحدث إعادة فتح المعبر إنعاشا للاقتصاد المدمر، وإعادة البناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.