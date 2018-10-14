ونفذت القوات المشاركة العديد من التمارين القتالية خلال مراحل التدريب الأساسية، حيث قامت القوات بتنفيذ عدداً من طوابير التدريب التكتيكية، والرمايات التقليدية وغير التقليدية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من أوضاع الرمي المختلفة.

وأظهرت التمارين مدى الكفاءة والمهارة والتجانس الذي تتمتع به القوتين أثناء تنفيذ التدريبات، والدقة والسرعة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة، إلى جانب الارتقاء بالمستوى البدني واللياقة البدنية والتدريب على المهارات الأساسية في الميدان واستغلال طبيعة الأرض.

وأكدت المرحلة الأولية للتدريب، تميز العناصر المشاركة، لدرجة أظهرت مدى ما وصلت إليه من مستوى راقٍ ومنتظم خلال تنفيذها الأعمال القتالية المختلفة، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي عالٍ لمجابهة أي مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد أمن واستقرار الدولتين.