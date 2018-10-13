ونقلت وسائل إعلام إيرانية، السبت، تقريرا صدر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية قالت فيه إنه تم ضبط بعض الذخيرة والوثائق في منزل القتيلين، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني، مطلع سبتمبر الماضي، إنه قتل 6 أعضاء بجماعة كردية مسلحة اتهمها بالضلوع في هجوم بيوليو على موقع حدودي إيراني.

وفي يوليو الماضي، قتل ما لا يقل عن 10 أفراد من قوات حرس الحدود الإيرانية في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب الحدود مع العراق.

وخاض أكراد إيران مواجهات مع السلطات المتعاقبة منذ مطلع القرن الماضي، ضمن عناوين وأهداف اختلفت وفق الظروف السياسية الإقليمية والدولية.

وتبلغ نسبة الأكراد في إيران، وفق موقع الاستخبارات الأميركية على الإنترنت، 10 بالمائة من أصل أكثر من 75 مليون نسمة، هم مجموع الشعب الإيراني.