وأفادت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات دعم الشرعية سيطرت على عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية كتاف غربي محافظة صعدة، وتمكنت من تحرير مجموعة من الجبال والقرى.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة اتصالات.

وقالت المصادر، إن الفرق الهندسية التابعة للجيش في جبهة كتاف، تقوم بتمشيط الطرقات والمزارع المحررة من الألغام الأرضية، وإنها تمكنت من نزع كميات كبيرة من الألغام المتنوعة الأحجام والأشكال والأهداف.

وتزامنت المعارك في كتاف مع قصف مدفعي وصاروخي شنته قوات التحالف على مواقع المتمردين في مديريات شدا وباقم ورازح الحدودية في صعدة.

وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن مصرع 13 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، بنيران الجيش الوطني في الملاجم بمحافظة البيضاء.

وأضافت أن الجيش الوطني اليمني شن قصفا مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة البياض بجبهة الملاجم.