وقال أردوغان خلال حفل عسكري لتكريم جنود القوات الخاصة التركية، الجمعة: "إن شاء الله، قريبا جدا سنترك أعشاش الإرهاب شرق الفرات في حالة من الفوضى".

وجدد تصريح أردوغان تهديده بتوسيع عمليات عسكرية تركية في مناطق شرقي نهر الفرات، يحتفظ بها أكراد سوريون مدعومون من الولايات المتحدة.

وتعتبر أنقرة الميليشيات الكردية جماعة إرهابية، وجزءا من حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل القوات التركية منذ عقود.

وبدأت تركيا توغلها في سوريا عام 2016 في مناطق تقع غربي الفرات، لتدفع مسلحي تنظيم "داعش" وكذلك مقاتلي الأكراد السوريين بعيدا عن المنطقة الحدودية.