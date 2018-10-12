وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال أميكام نوركين، إنه يريد إجراء اختبارات إضافية على طائرات "إف-"35 في إسرائيل، قبل السماح لها بالإقلاع مجددا، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، عن بيان الجيش.

وأشار البيان إلى أن الاختبارات ستستغرق أياما، لكن الطائرات مازالت مستعدة للعمل إذا احتاجت.

يأتي الإجراء الإسرائيلي رغم أن مقاتلات "الشبح" التي اشترتها تل أبيب من واشنطن، مختلفة عن نموذج المقاتلة الأميركية التي تحطمت قبل نحو أسبوعين.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن العسكريين الأميركيين أطلعوا نظرائهم الإسرائيليين على نتائج التحقيق التي أجريت بشأن الطائرة المتحطمة.

واستلمت إسرائيل حتى الآن 9 من هذه الطائرة، من أصل 50 تعاقدت عليها.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن كل المقاتلات الأميركية والدولية من طراز إف-35 التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن منعت من التحليق لحين فحص أنابيب الوقود.

ويشير المتحدث العسكري في حديثه إلى هبوط اضراري للمقاتلة بعد وقوع حادث، أثناء التحليق في ولاية فلوريدا، أواخر أغسطس الماضي.

وكان وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل، تساحي هنغبي قد صرح مطلع أكتوبر الجاري، متحديا، بقوله إن مقاتلات الشبح الإسرائيلية قادرة على التغلب على نظام الدفاع الصاروخي إس- 300، الذي سملته موسكو لسوريا.

وأضاف " لدينا طائرات شبح مقاتلة، أفضل الطائرات في العالم. هذه البطاريات (إس- 300) ليست قادرة حتى على اكتشافها"

وكانت موسكو قد أعلنت أنها سلمت النظام الصاروخي لسوريا، بعد اتهامها إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة تجسس روسية على يد القوات السورية، أثناء إطلاقها النار على طائرات إسرائيلية مهاجمة الشهر الماضي.