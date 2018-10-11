وكانت السعودية أبدت، الثلاثاء، استعدادها للتعاون مع تركيا في التحقيق، الذي تجريه أنقرة بشأن اختفاء خاشقجي، وقال الناطق باسم الخارجية التركية في بيان إن "السعودية أوضحت أنها مستعدة للتعاون وأنه يمكن القيام بالتفتيش في مبنى القنصلية".

ووصف السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، التقارير التي تفيد باعتقال أو قتل المملكة للصحفي خاشقجي بـ"الخاطئة تماما"، قائلا إنه "لا أساس لها من الصحة، ولا أعرف من يقف وراء هذه الادعاءات، أو نواياهم".

وتتابع القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول، منذ الأربعاء الماضي، ما ورد عن اختفاء خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.

وأكدت القنصلية أنها تنسق مع السلطات المحلية التركية، لكشف ملابسات اختفاء الصحفي بعد خروجه من المبنى.