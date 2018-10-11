وشكر السيسي، في كلمة ألقاها أثناء ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، رجال القوات المسلحة الذين يواصلون مسيرة جيل أكتوبر في حماية البلاد.

وأشار إلى اختلاف المخاطر التي تواجه مصر حاليا عما كان تواجهه بعد حرب يونيو 1967، موضحا أن العدو في تلك الفترة كان واضحا ومعلوما والشعب كان يدرك، ذلك بينما الخصم والعدو حاليا من الداخل و"يسعى لهدمنا".

وأضاف الرئيس المصري "لا سبيل أمامنا سوى العمل والصبر، وأعدكم أنكم سترون مصر أفضل في عام 2020".

وأشار السيسي، في كلمته، إلى الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي نجح الجيش الليبي قبل أيام في القبض عليه مع إرهابيين آخرين.

وقال إن عشماوي كان مع الضابط المصري الراحل أحمد المنسي" في ذات الوحدة العسكرية، لكن الفرق كبير بين المنسي الذي نتذكره بكل فخر وعشماوي الذي نريده لنحاسبه".

وعشماوي كان ضابطا في الجيش قبل أن يتحول لإرهابي، أما المنسي فكان قد لقى مصرعه خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء عام 2017.