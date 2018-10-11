وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن تقارير المخابرات العراقية، أن البغدادي أمر بقتل حتى "بعض الشخصيات القيادية للتنظيم في العراق وسوريا".

وفقدت الجماعة المتطرفة حوالي 90 في المئة من الأراضي، التي كانت تسيطر عليها في عام 2014، بعد إعلان ما سمي بـ"الخلافة".

الهزائم المتتالية لداعش جعلت البغدادي يأمر "بإعدام 320 من أتباعه بسبب خيانة التنظيم واستهتارهم، الأمر الذي أدى إلى إلحاق خسائر فادحة في العراق وسوريا".

ومن بين القادة البارزين الذين قُتلوا: أبو البراء الأنصاري وسيف الدين العراقي وأبو عثام التل عفري وأبو إيمان الموحد ومروان حديد الصوري.

وقال المصدر إن عددا من مسلحي التنظيم الإرهابي هربوا إلى أماكن مجهولة خوفا على حياتهم، بعدما علموا بمخططات البغدادي.

وشهد أغسطس الماضي، حث البغدادي أتباعه على "المثابرة والاستمرار في محاربة أعداء التنظيم في كل مكان"، وفق تسجيل صوتي مزعوم له.

ولم يظهر البغدادي علانية إلا مرة واحدة عام 2014 في مدينة الموصل شمالي العراق.