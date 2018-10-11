وذكر التحالف، في بيان، أن قوة المهام نفذت مداهمات في الفترة من السابع إلى التاسع من أكتوبر، وألقت القبض على أشخاص يشتبه بانتمائهم لشبكة "الراوي المالية" التي تعمل "كجماعة تسهيلات مالية" للمتطرفين.

وقال الميجر جنرال باتريك بي. روبرسون، قائد قوة مهام العمليات الخاصة المشتركة، إن "الاعتقالات توجه ضربة قوية لقدرة داعش على تهديد المدنيين وترهيبهم".

وأضاف "هذا يظهر أن من يساعدون أو يرعون أو يقدمون دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا لداعش سيواجهون عواقب وخيمة".

وأعلن العراق النصر على داعش في ديسمبر، بعد استعادته مساحات واسعة من الأراضي، لكن مقاتلي التنظيم يشنون منذ ذلك حملة خطف وقتل.