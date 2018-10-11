وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل عبدالله مرسي بكفالة بلغت 5 آلاف جنيه مصري، بعد التحقيق معه.

وألقي القبض على نجل مرسي، الأربعاء، من منزله بمنطقة الشيخ زايد، وأحيل بعدها إلى نيابة أمن الدولة العليا التي واجهته بالاتهامات المنسوبة له.

واستمعت النيابة لأقواله وكذلك ما جاء بتحريات الشرطة بشأن تلك الاتهامات، قبل أن تقرر إخلاء سبيله على ذمة القضية.