وعُثر على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63عاما) متوفيين في فندق "شتايغنبرغر أكوا ماجيك"، أواخر أغسطس الماضي، بالمنتجع المطل على البحر الأحمر.

وذكر بيان الوزارة أنها بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية استعانت بشركة "بريفيرسك"، وهي بيت خبرة عالمي معتمد لاستشارات الصحة والسلامة لعمل فحص شامل للفنادق بمدينة الغردقة، كمرحلة أولى لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية.

وكان النائب العام المصري أعلن الشهر الماضي أن بكتيريا إيكولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة السائحين. وذكر في بيان أن كوبر كان يعاني من مشاكل صحية، وأن الإيكولاي كانت سببا في فشل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة، بينما توفيت زوجته نتيجة "متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي".

وقالت توماس كوك، في وقت سابق من الشهر الماضي، إنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من بكتيريا الإيكولاي المعوية وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق الذي كان يقيم به السائحان.

وأوضحت وزارة السياحة، أن من بين الجوانب الفنية التي ستخضع للمراجعة "أنظمة سلامة الغذاء، وأنظمة إدارة المياه، وبرامج تدريب للنظافة الشخصية، ونظافة حمامات السباحة، والسكن والمرافق الخاصة بالعاملين، وإرشادات مقاومة الحشرات واستخدام المبيدات الحشرية".