وتهدف قمة "كريت" إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط".

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاء السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وتأتي هذه القمة فيما تشهد منطقة شرق المتوسط توترا بعد أن أثارت تركيا الجدل برفضها اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان.

يشار إلى أن مصر، التي تمتلك حقولا كبيرة من الغاز في المتوسط، كانت قد حذرت تركيا في وقت سابق من المساس بحقوقها الاقتصادية في المنطقة، بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013، وتعترض عليها تركيا.