وأوضحت الوزارة في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" :" ما يزيد عن 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطا وفردا و19 سيارة إسعاف، تباشر إجراءاتها لإنقاذ المصابين إثر انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة السلمانية (أحد أحياء العاصمة المنامة )".

وأضافت "المعلومات تؤكد نقل 20 مصابا للمستشفى تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة"، لافتة إلى تفعيل خطة الإيواء وتأمين المباني المحيطة.

وقالت "إن المعلومات الأولية تشير إلى أن انهيار المبنى ناجم عن انفجار اسطوانة غاز عقب انتهاء اثنين من قاطني الطابق الثاني من طهي الطعام والجهات المختصة تتابع إجراءاتها في موقع الحادث".