وذكر الحريري للصحفيين "هناك تنازلات من جميع الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر.. نتمنى تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من يريفان".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قال، السبت، إن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية" عادت إلى الصفر" بعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات العامة.

وخلال الأشهر الخمسة التي تلت الانتخابات البرلمانية لم تلح في الأفق أي بادرة على التنازلات التي سعى إليها رئيس الوزراء المكلف حتى يتمكن من تشكيل حكومة وحدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة. ويحذر سياسيون من أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية.

وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات في كيفية تلبية المطالب المتعارضة للرئيس ميشال عون، والتيار الوطني الحر الذي ينتمي له من ناحية وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، من ناحية أخرى.

وثارت خلافات بين الحزبين، الجمعة، حول كيفية تقاسم السلطة في حكومة وحدة وطنية جديدة.