وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن محتجين من أبناء مديرية العرش رداع بمحافظة البيضاء نفذوا وقفة احتجاجية، للمطالبة بتسليم قيادي حوثي للقضاء، بعد قتله لأحد أبناء المديرية.

وكان أبناء القبيلة قد قطعوا الخط العام الرابط بين صنعاء والبيضاء وأحرقوا الإطارات، الأسبوع الماضي، احتجاجا على مماطلة الحوثيين في تسليم القاتل.

وتدخلت وساطة قبلية لإقناع أولياء الدم بفتح الطريق وإتاحة الفرصة للوساطة، لإقناع الحوثيين بتسلم القاتل للقضاء، غير أن المليشيات الموالية لإيران استمرت في المماطلة بالقضية.

وتأتي الجريمة الحوثية الأخيرة في إطار مسلسل إجرامهم، الذي يروع اليمنيين في المناطق التي تحتلها الميليشيات المتمردة.

ودأبت ميليشيات الحوثي على ترهيب اليمنيين، على وقع تصاعد الغضب الشعبي والأصوات الرافضة لممارساتهم التي أدخلت المناطق المحتلة في دوامة من الأزمات.