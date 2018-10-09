وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الأسد أصدر "مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية."

وخص العفو حالات الفرار التي سبقت تاريخ إصدار القرار، دون أن يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وانشق آلاف الجنود والضباط عن الجيش السوري منذ بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011، وتدخل القوات النظامية لقمع المظاهرات.

ولا يوضح المرسوم ما إذا كان العفو يشمل الجنود الفارين الذين حملوا السلاح ضد الجيش السوري، إثر انضمامهم إلى صفوف الفصائل المسلحة.

إلا أن رويترز قالت إن العفو يشمل الفرار من الخدمة العسكرية، لكنه لا يشمل القتال ضد الحكومة أو الانضمام للمعارضين الذين تعتبرهم دمشق إرهابيين.