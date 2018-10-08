وأوضح العقيد تركي المالكي أن الحوثيين يسببون الكثير من المشكلات التي تؤثر سلبا بصورة مباشرة على الاقتصاد اليمني، أهمها عمليات النهب المستمرة، التي تجاوزت أكثر من 5.2 مليار دولار وأكثر من 800 مليار ريال يمني يتم تحصيله من الضرائب في الموانئ التي تخض لسيطرة المليشيات الحوثية.

كما قامت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بسرقة مليار دولار من المؤسسة العامة للتأمينات في صنعاء، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار المالكي إلى البيان الصحفي الصادر من مركز إسناد للعمليات الشاملة في اليمن، الذي طالب جميع المنظمات الأممية بتحويل المبالغ كافة إلى البنك المركزي اليمني في عدن وعدم تحويلها إلى البنوك اليمنية خارج اليمن بسبب بعض الإشكاليات بسعر صرف الريال اليمني، منوها أن دول التحالف قدمت من عام 2015 حتى الآن 11.18 مليار دولار للشعب اليمني.

كما شدد المتحدث باسم التحالف العربي، على أن جهود المملكة مستمرة في دعم الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن دعم المملكة للبنك المركزي اليمني بأكثر من 3 مليارات دولار "دليل على مصداقيتها".

وأوضح أن السعودية قدمت في عام 2014 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قدمت المملكة ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في بداية يناير 2018، ملياري دولار للبنك المركزي لدعم الاقتصاد اليمني، والمحافظة على العملة اليمنية.

وأشار إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قدم 200 مليون دولار كمنحة للبنك المركزي للمحافظة على قيمة الريال اليمني ودعم اقتصاده.

تفعيل ممرات إنسانية آمنة

وعن الأعمال الإنسانية، قال المالكي إن التحالف ومنظمة "أوتشا" قاما بإنشاء 3 ممرات إنسانية آمنة باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء، أولها (الحديدة - القناوص - الحموية - صنعاء)، فيما يتمثل الثاني في (الحديدة - الزهرة - حجة - صنعاء)، والثالث (الحديدة - الضحى - الكدن - باجل - صنعاء).

وأوضح أن بإمكان المستفيدين من استخدام هذه الممرات تحديد الأوقات المناسبة لهم في هذا الشأن على أن تكون بين الساعة 6 صباحا و6 مساء، مؤكدا أن الممرات تسهل حركة المواد الغذائية، والمواد اللازمة، وكذلك المنظمات الأممية والعاملين في الداخل اليمني، كما تسهل حركة أبناء الشعب اليمني من الحديدة إلى صنعاء وإلى المحافظات اليمنية كافة.

خسائر حوثية ميدانية

وعلى الصعيد الميداني، قال المالكي إنه جرى استهداف منصة صواريخ باليستية تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محافظة صعدة بمجز، واستهداف نفق لتخزين الصواريخ الباليستية بمحافظة صنعاء بجبل النهدين، وفي معسكر العمد، فيما جرى مهاجمة مخزن استراتيجي للأسلحة والذخائر التابعة للحوثيين بمحافظة صعدة بمجز .

كما تم استهداف منصة إطلاق طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في محافظة صنعاء بمعسكر الصمع، ومهاجمة عربة تموين وإمداد للمليشيات الحوثية وناصر مقاتلة للمليشيات في محافظة صعدة بمديرية باقم.

وأضاف المالكي أن قوات التحالف استهدفت مدفع وعناصر مقاتلة من المليشيات الحوثية في محافظة الحديدة بمديرية الدريهمي، ومركز إمداد وتموين للمليشيات في محافظة حجة بمديرية المحصام.

يذكر أن عدد الصواريخ الباليستية الحوثية التابعة لإيران التي أطلقت باتجاه السعودية من تاريخ 26 مارس 2015 حتى 8 أكتوبر 2018 بلغ 203 صواريخ باليستية، فيما وصل عدد المقذوفات في نفس الفترة إلى نحو 68 ألف مقذوف.