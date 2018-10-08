وظهر عشماوي في الفيديو وهو محاط بعدد من ضباط الجيش الليبي، ويتم اقتياده لركوب عربة مدرعة، فيما تمت تغطية أذنه اليمنى بضمادة بيضاء من جراء إصابة خلال عملية إلقاء القبض عليه.

وتؤكد الحكومة المصرية أن عشماوي، ضابط الصاعقة السابق، وراء عدة هجمات إرهابية، من بينها استهداف قوات الشرطة في منطقة صحراوية في أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.

وحسب مصادر بالمخابرات والأمن في مصر، فإن جماعة عشماوي كثفت حملتها لتجنيد ضباط سابقين في السنوات القليلة الماضية، وتعتبرها السلطات أكثر خطورة من المتشددين الذين ينشطون في شبه جزيرة سيناء.

ووصف المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في حديث مع سكاي نيوز عربية، العشماوي بأنه "من أخطر الإرهابيين على الأمن الإقليمي"، مشيرا إلى أنه كان يسعى لتشكيل ما أطلق عليه "الجيش المصري الحر" التابع لتنظيم القاعدة في درنة، بهدف نقله إلى الأراضي المصرية.

وأشار في تصريح سابق، إلى إمكانية تسليم عشماوي لمصر، بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها.