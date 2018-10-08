وحكمت المحكمة بإجماع الآراء على معاقبة المتهمين محمد نصر الليثي وإبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم، بالإعدام شنقا.

وعاقبت المحكمة أيضا 17 آخرين بالسجن المؤبد حضوريا، لمدد متفاوتة، من بينهم 7 هاربين، كما برّأت 16 متهما مما نسب إليهم من بينهم متهم هارب.

كما ألزمت المحكمة 9 متهمين برد قيمة ما أحدثوه من تخريب، وأضرار ألحقت بسيارات الشرطة والطرق والجسور.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين عدة تهم، على رأسها الانضمام لجماعة إرهابية، وتولي قيادة خلية تابعة لتنظيم داعش، وحيازة أسلحة وذخائر، وتصنيع مفرقعات وحيازة مواد مفرقعات، وتخريب مبان حكومية مخصصة للمنفعة العامة، وقتل وشروع في القتل.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش المصري، الاثنين، مقتل 52 إرهابيا بسيناء، في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد تنظيم داعش في سيناء، والتي بدأها في فبراير الماضي.