أبوظبي - سكاي نيوز عربية لقي القيادي الحوثي هشام عبدالصمد الخالد، أحد أهم القيادات الحوثية الميدانية والمسئول الأول عن طوق مدينة الحديدة، مصرعه مع عددٍ من عناصره بغارة جوية لمقاتلات التحالف جنوبي الحديدة.
ويعد القيادي "الخالد"، المنتمي لمديرية الشغادرة العمشة بمحافظة حجة، قائد أكبر مجاميع مسلحة للحوثيين، كما أنه يعتبر من أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية التابعة لها.
وفي الفترة الماضية، قتل العشرات من قيادات مليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة الساحل الغربي بنيران مقاتلات التحالف والقوات اليمنية المشتركة، وسط انهيارات متسارعة في صفوفها.