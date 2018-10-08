ويعد القيادي "الخالد"، المنتمي لمديرية الشغادرة العمشة بمحافظة حجة، قائد أكبر مجاميع مسلحة للحوثيين، كما أنه يعتبر من أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية التابعة لها.

وفي الفترة الماضية، قتل العشرات من قيادات مليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة الساحل الغربي بنيران مقاتلات التحالف والقوات اليمنية المشتركة، وسط انهيارات متسارعة في صفوفها.