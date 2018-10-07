وأدلى نتانياهو بهذه التصريحات خلال اجتماع للحكومة ولم يذكر موعدا محددا للقاء، الذي يأتي وسط توتر بين البلدين على خلفية إسقاط الطائرة بنيران القوات السورية.

وكانت موسكو أعلنت تزويد الدفاعات الجوية السورية بالنظام الصاروخي إس-300، بعدما اتهمت إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن تحطم الطائرة.

وأبدت إسرائيل أسفها على مقتل 15 من أفراد سلاح الجو الروسي، مرجعة الحادث إلى غياب الكفاءة السورية، وقالت إنها مضطرة لمواصلة اتخاذ إجراءات ضد ما يشتبه بأنها عمليات نشر قوات مدعومة من إيران عبر حدودها الشمالية.

وبينما أكد الكرملين أن الخطوة الروسية تهدف إلى تعزيز سلامة الجيش الروسي، فإنها تأتي في ظل محاولة ضبط الأجواء السورية، والتنسيق الأميركي الإسرائيلي لاستهداف المراكز الإيرانية في سوريا.

وبإمكان منظومة إس 300 إيقاف أجهزة الرادار والاتصالات لكل القوات التي توجه الضربات للأراضي السورية، الأمر الذي يثير هلع إسرائيل لأنه سيمنع طيرانها الحربي من التحليق فوق الأراضي السورية.

وتنظر إسرائيل إلى هذه الميزة تحديدا بقلق شديد، متخوفة من استغلال إيران لها ونقل أسلحة إلى سوريا وإلى ذراعها ميليشيات حزب الله اللبنانية.

وعلى الخط، دخل البيت الأبيض قائلا إنه يأمل في أن تعيد روسيا النظر في هذا القرار، كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إنه سيمثل "تصعيدا خطيرا" في الحرب الممتدة منذ سبعة أعوام.

وبوضوح صريح، أبلغ الكرملين مسؤولين إسرائيليين أن مهاجمة أهداف في سوريا يتعارض مع المصالح الروسية في المنطقة التي تتجلى بإنهاء الحرب في هذا البلد لصالح الحليف الأسد.

وأرسلت روسيا، خلال الأسابيع الماضية، رسائل تحمل في سطورها نبرة تصعيدية حيال استهداف القصف الإسرائيلي المتكرر لأهداف تابعة للنظام السوري.

وعقب حادثة إسقاط الطائرة الروسية، استشعرت إسرائيل فداحة ما فعلت، فأرسلت وفدا من كبار مسؤوليها، معربة عن تفاؤلها من هذه الزيارة التوضيحية لحسن النية الإسرائيلية.