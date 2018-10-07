وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن فلسطينيا أطلق النار فأصاب 3 إسرائيليين، في حين أعلن الجيش لاحقا مقتل اثنين منهم.

وذكرت التقارير أن الفلسطيني، وهو أحد سكان مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، يعمل في مصنع.

وفي وقت سابق قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن رجلا وامرأة أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم، الذي وقع بمنطقة بركان الصناعية حيث يعمل آلاف الفلسطينيين بمنشآت إسرائيلية.

وأصيبت امرأة أخرى بإصابات خطيرة ونقلت إلى المستشفى، وقال متحدث باسم الشرطة إن أفرادا من الشرطة والجيش يبحثون عن المهاجم، دون أن يكشف هويته.

ومنطقة بركان الصناعية متاخمة لمستوطنة بركان، وتأسست في مطلع الثمانينيات.